Nach Krebsdiagnose: König Charles verbringt Nacht zu Hause

Große Sorge um den Monarchen. König Charles (75) sorgte zuletzt wiederholt für beunruhigende Nachrichten. Nachdem er sich erst vor wenigen Tagen einer Prostata-OP unterzogen hatte, sorgte er gestern für noch mehr Bestürzung im Vereinigten Königreich. Wie der Palast selbst bekannt gab, sei bei dem britischen Oberhaupt Krebs diagnostiziert worden. Nach dem Start seiner Krebsbehandlung soll sich Charles wieder in seinem gewohnten Umfeld befinden.

Wie unter anderem The Sun berichtet, habe der britische Monarch die vergangene Nacht zu Hause in London verbracht, nachdem der Palast am Montag die Schockdiagnose öffentlich bekannt gegeben hatte. Es wird demnach davon ausgegangen, dass Charles noch am selben Tag von Sandringham nach London zurückkehrte, um dort eine ambulante Behandlung seiner Erkrankung zu beginnen. Wie die Tageszeitung zudem wissen will, bleibe der 75-Jährige Royal trotz der beunruhigenden News "sehr positiv."

Warum der britische König seine Diagnose bereits so schnell öffentlich machte, das teilte der Palast erst vor Kurzem selbst auf Instagram mit. "Seine Majestät hat sich dazu entschlossen, seine Diagnose mitzuteilen, um Spekulationen vorzubeugen", hieß es da in dem öffentlichen Statement.

Anzeige

Getty Images König Charles im Juli 2019

Anzeige

Getty Images König Charles im Mai 2023

Anzeige

Getty Images König Charles und Königsgemahlin Camilla, Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de