Ausgekuschelt? Mike will keine Dschungel-Romanze mit Leyla

Macht Mike Heiter (31) etwa Schluss, bevor es wirklich angefangen hat? Der ehemalige Love Island-Star musste im Dschungelcamp viel Stress ertragen. Sein Ex-Flirt Kim Virginia Hartung (28) motzte, meckerte und stichelte unablässig – vor allem, als der Hottie dann noch Interesse an Leyla Lahouar (27) zeigte. Mit dieser bandelt der Essener jetzt eigentlich ganz langsam an. Doch nun scheint es, als würde Mike die aufkeimende Romanze abbrechen!

Im Halbfinale ist Leyla ungeduldig – die Ex on the Beach-Bekanntheit wünscht sich einen Kuss von Mike! Immerhin kuscheln die beiden, unterhalten sich viel und kommen sich langsam näher. Doch der 31-Jährige will Abstand nehmen. "Ich bin nicht hier, um eine Liebessache zu machen. Ich will einfach mal nur Mike sein", beschwert er sich gegenüber seinem Kollegen Fabio Knez. Im Gespräch mit Leyla erklärt er dann: "Wir verstehen uns gut. Das war's für mich erstmal."

Und Leyla? Die ist sichtlich enttäuscht. Im Dschungeltelefon kullern die Tränen. Die Zuschauer hingegen sind froh, dass Mike im Dschungel seinen Fokus zurückfindet. "Ich finde das wahnsinnig erwachsen", schreibt ein Fan auf X.

Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

Leyla Lahouar im Dschungelcamp

Leyla Lahouar und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

