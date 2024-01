Sein größter Fan: Taylor Swift bejubelt wild ihren Travis

Sie ist sein größter Fan! Travis Kelce (34) und Taylor Swift (34) sind seit Monaten in aller Munde. Der Sportstar und die Sängerin sorgten mit der Verkündung ihrer Beziehung für jede Menge Gesprächsstoff – und das sogar innerhalb des NFL-Orbits. Immer wieder zeigte sich die "Cruel Summer"-Interpretin seither unterstützend bei den Football-Spielen des Hotties. So wie auch jetzt wieder: Taylor jubelt ihrem Liebsten Travis vom Publikum aus zu!

Beim AFC-Meisterschaftsspiel gegen die Baltimore Ravens wird die 34-Jährige im Stadion an der Seite von Travis' Bruder Jason Kelce (36) gesichtet. Dabei präsentiert sich die Musikerin wie schon oft zuvor in der Team-Farbe der Kansas City Chiefs. Ihren roten Pullover kombiniert sie zusätzlich noch mit einer schwarzen Jacke, während sie ihr Haar in lockeren Wellen trägt. Mehrere Schnappschüsse, die E! News vorliegen, zeigen, wie Taylor das Spiel gespannt von ihrer Suite aus verfolgt – seinen Emotionen lässt der Popstar da auch mal wieder freien Lauf.

Dass die Musikerin mal wieder bei einem der Spiele ihres Liebsten anwesend ist, wird nicht nur Travis selbst freuen. Erst vor wenigen Tagen hatte sich auch ein Teamkollege des Tight Ends zur Romanze der beiden Stars geäußert. "Wir haben sie gerne bei unseren Spielen", hatte der Defensivspieler Drue Tranquill im Podcast "The Zach Gelb Show" geschwärmt.

Instagram / patty_cuts Travis Kelce und Taylor Swift, Dezember 2023

Getty Images Taylor Swift bei Travis' Football-Spiel

Getty Images Drue Tranquill, NFL-Star

