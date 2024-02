Krankheitsfälle: Prinz William nimmt wieder Termine wahr

Er nimmt seine royalen Pflichten wieder auf. Die britischen Royals haben dramatische Wochen hinter sich: Sowohl Prinzessin Kate (42) als auch König Charles (75) wurden operiert. Vor wenigen Tagen wurde dann verkündet, dass das Staatsoberhaupt an Krebs leidet. Die Familie nahm sich im Zuge dessen eine Pause von ihren öffentlichen Verpflichtungen. Auch Prinz William (41) war seitdem nicht mehr unterwegs. Ab heute wird der Thronfolger aber wieder Termine wahrnehmen.

Laut Daily Mail stehen heute zwei öffentliche Auftritte für den 41-Jährigen an. Zunächst nimmt er im Namen seines Vaters an einer Amtseinführungszeremonie auf Schloss Windsor teil. Am Abend folgt ein Galadinner der London Air Ambulance, von der Prinz William der Schirmherr ist. Trotz der zwei heutigen Termine wird erwartet, dass der Royal seine gesamten öffentlichen Aufgaben noch nicht wieder aufnimmt.

Im Zuge der Krebsdiagnose von König Charles reiste auch Prinz Harry (39) nach Großbritannien. Seinen Bruder wird er aber wohl nicht sehen. Wie ein Insider gegenüber The Sun behauptete, habe der dreifache Vater kein Interesse an einem Treffen, da er sich auf Kates Genesung konzentriere: "Es gibt keine Pläne, dass Harrys Besuch als Antrieb für die Versöhnung dienen soll."

Anzeige

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William, 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, Royals

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de