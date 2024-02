Krasse Typveränderung: Camila Cabello ist plötzlich blond!

Da muss man doch glatt zweimal hinschauen! Mit Songs wie "Never Be the Same" oder "Crying in the Club" konnte sich die Sängerin Camila Cabello (26) weltweit einen Namen machen. Neben der unverwechselbaren Stimme sind auch ihre dunkelbraunen Haare eine Art Markenzeichen für die Musikerin. Doch nun überrascht die US-Amerikanerin ihre Fans mit einem neuen Look. Camila ist jetzt blond!

Auf dem aktuellen Foto ist die 26-Jährige kaum wiederzuerkennen. Während eines Ausflugs in Los Angeles präsentiert Camila ihre blonden langen Haare. Die krasse Typveränderung scheint mit neuer Musik zusammenzuhängen. Bereits vor ein paar Tagen teaserte sie via Instagram ein neues musikalisches Projekt an – und präsentierte sich dabei erstmals als Blondine.

Die Fans scheinen von Camilas neuem Look sehr begeistert zu sein. Unter ihrem Instagram-Post erhält die Sängerin unzählige Komplimente. "Wow, du siehst so heiß aus" oder "Die blonden Haare sehen so verdammt gut aus" sind nur zwei von vielen positiven Kommentaren.

Getty Images Camila Cabello, Dezember 2022

Instagram / camila_cabello Camila Cabello, 2024

Getty Images Camila Cabello, Sängerin

