Neue Show: Gina-Lisa Lohfink sucht nach einem Ehepartner!

Gina-Lisa Lohfink (37) sucht im TV die große Liebe. Die Reality-Bekanntheit hat bereits einige Formate durch. Angefangen mit Germany's Next Topmodel führte ihr Weg sie an den thailändischen Strand bei Kampf der Realitystars. Zuletzt war sie bei Forsthaus Rampensau zu sehen. Und da ging es mit Kontrahent Diogo Sangre (29) ordentlich zur Sache. Jetzt könnte sogar Liebe daraus werden: Diogo buhlt in einer neuen Show um Ginas Herz.

Wie die Streaming-Plattform Joyn mit einer Pressemitteilung offiziell bekannt gibt, hat das Format "Bei Gina-Lisa läuten die Hochzeitsglocken" endlich einen Sendeplatz gefunden. Am 8. Februar geht es los und das TV-Sternchen hat große Hoffnungen: "Ich habe einen ganz verrückten Plan – ich möchte heiraten. Die Flüge sind gebucht, ich weiß, wann die Hochzeit sein wird. Nur wer es sein wird? Keine Ahnung!" Zu den Kandidaten zählt aber nicht nur Diogo, sondern auch sein "Forsthaus Rampensau"-Kompagnon Flocke. Es kommen jedoch nicht nur Männer infrage – auch Ex-Bachelor-Kandidatin Stephie Stark (28) versucht ihr Glück bei Gina.

Aber warum möchte Gina ihr Herz unbedingt im Fernsehen verschenken? Das verriet sie bereits im Interview mit Bild. "Ich gerate immer an die falschen Männer. Es ist nicht einfach, meine Prominenz steht mir im Weg. Ich kann oft nicht sehen, wer es gut mit mir meint und wer nicht", erklärte die 37-Jährige.

Joyn / Nadine Rupp Kevin Platzer und Diogo Sangre

Instagram / stephie_stark Stephie Stark, Influencerin

ActionPress Gina-Lisa Lohfink, Reality-TV-Star

