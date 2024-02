Patrick Mahomes meldet sich zur Verhaftung seines Vaters!

Er hält zu ihm. Patrick Mahomes (28) ist seit Jahren auf der Überholspur: Vergangenes Jahr gewann er mit den Kansas City Chiefs den Super Bowl – dieses Jahr spielen der Quarterback und sein Team ebenfalls um den heiß begehrten Pokal. Doch vor einigen Tagen kam es zu unerfreulichen Schlagzeilen. Der Vater des NFL-Stars wurde wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet. Jetzt meldet sich Patrick zu Wort.

Us Weekly berichtete, dass sich der Footballspieler bei der Super Bowl Opening Night im Allegiant Stadium in Las Vegas zu den jüngsten Vorfällen geäußert hat. Patricks Vaters soll es gut gehen: "Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, aber er macht sich gut, egal wie die Situation ist." Der 28-Jährige machte deutlich: "Es ist eine Familienangelegenheit, also werde ich es einfach für die Familie behalten." Mehr möchte Patrick "zu diesem Zeitpunkt wirklich" nicht sagen.

Laut dem Magazin wurde Patrick Mahomes Sr. am Samstagabend in Texas in Handschellen abgeführt. Am Sonntag soll er aus dem Gefängnis entlassen worden sein. Es ist nicht das erste Mal, dass er wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen wurde: 2012 und 2018 kam es zu zwei Anklagen wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss.

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes, NFL-Spieler

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes gibt eine Pressekonferenz

Anzeige

Getty Images Patrick Mahomes Senior bei einem NFL-Spiel im Januar 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de