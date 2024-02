Das denken Margot Robbies Freundinnen über ihre Filmküsse

Was für andere nur ein Traum ist, ist für Margot Robbie (33) Realität! Durch ihre Schauspielkarriere lernte die gebürtige Australierin einige Hollywood-Hotties ziemlich nahe kennen. Auch Filmküsse teilte die Schauspielerin schon mit dem ein oder anderen Frauenschwarm. Bevor sie an der Seite von Ryan Gosling (43) in Barbie zu sehen war, hatte sie bereits Leonardo DiCaprio (49) in "The Wolf of Wall Street" oder Brad Pitt (60) in "Babylon" geküsst. Doch was sagen Margots Freundinnen zu ihren berühmten Kusspartnern?

"Ich mache das alles nur für meine Mädelsgruppe", scherzte die Filmproduzentin bei den diesjährigen Golden Globes. Alle ihre Freundinnen würden ständig Wünsche äußern, mit welchem heißen Schauspieler sie als nächstes einen Film drehen solle, erklärte die 33-Jährige gegenüber E! News. "Ich sage dann immer: 'Ja okay, ich arbeite daran'", witzelte sie weiter. Auch sie selbst bezeichnete sich als "Glückspilz", weil sie schon mit so vielen berühmten Schauspielern vor der Kamera stehen durfte.

Doch wird damit schon bald Schluss sein? Hinter Margot liegt mit ihrer Hauptrolle in "Barbie" ein sehr erfolgreiches Jahr, denn der Kino-Hit räumte sämtliche Preise ab. Deshalb befürchtet die Schauspielerin, dass die Fans von ihr mittlerweile genervt sein könnten. "Wahrscheinlich haben jetzt alle die Nase voll von mir. Ich sollte vermutlich für eine Weile von der Leinwand verschwinden", erklärte die Unternehmerin gegenüber Deadline.

Anzeige

Getty Images Ryan Gosling und Margot Robbie bei der "Barbie"-Premiere

Anzeige

Getty Images Margot Robbie und Brad Pitt

Anzeige

Getty Images Leonardo DiCaprio und Margot Robbie

Anzeige

Sollte Margot tatsächlich erst einmal eine Pause von der Schauspielerei einlegen? Ja, das ist eine gute Idee! Nein, auf keinen Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de