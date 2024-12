Darum zog Margot Robbie bei "The Wolf of Wall Street" blank

Margot Robbie (34) hat offenbart, warum sie bei den Dreharbeiten zu "The Wolf of Wall Street" darauf bestand, in einer Szene vollständig nackt aufzutreten. Im Podcast "Talking Pictures" erzählte die Schauspielerin, dass sie aus Gründen der Authentizität freiwillig alle Hüllen fallen ließ, obwohl Regisseur Martin Scorsese (82) ihr sogar anbot, die Szene anders zu gestalten. "Das würde Naomi in dieser Szene nicht tun. Es geht darum, dass sie sich völlig nackt zeigt. Das ist die Karte, die sie ausspielt", erklärte die Leinwandschönheit.

In der besagten Szene verführt Naomi ihren Ehemann Jordan Belfort, gespielt von Leonardo DiCaprio (50). Der Drehbuchautor bot Margot an, einen Bademantel zu tragen, falls sie sich so wohler fühlen sollte. Doch die damals 22-Jährige lehnte ab, da sie überzeugt war, dass ihre Figur in diesem Moment nackt sein müsste, um ihre Macht über Jordan zu demonstrieren. Beim Casting überraschte sie ebenfalls alle: Sie verpasste Leonardo eine Ohrfeige, obwohl das nicht im Drehbuch stand. "Ich dachte, ich werde verhaftet", scherzte Margot, "aber dann brachen alle in Lachen aus und sagten: 'Das war großartig!'"

Mit dem Film "The Wolf of Wall Street" schaffte Margot ihren Durchbruch. Danach folgten große Streifen wie Suicide Squad, "I, Tonya" oder Barbie. Auch privat könnte es nicht besser laufen für die 34-Jährige: Vor wenigen Wochen wurde sie zum ersten Mal Mama. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Tom Ackerley (34) durfte sie sich über die Geburt eines kleinen Jungen freuen.

Getty Images Margot Robbie, Schauspielerin

Getty Images Tom Ackerley und Margot Robbie im Februar 2024

