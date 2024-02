Das hält Giovanni Zarrella von Stefano bei "Let's Dance"

Was sagen seine Liebsten dazu? Schon bald geht Let's Dance in eine neue Runde. In diesem Jahr werden unter anderem Sophia Thiel (28), Detlef D! Soost (53) und auch Stefano Zarrella (33) beweisen, was tänzerisch in ihnen steckt. Sein Bruder Giovanni Zarrella (45) hatte 2017 selbst an der Tanzshow teilgenommen und weiß daher, welche Herausforderungen auf Stefano zukommen. Wie findet es Giovanni eigentlich, dass sein Bruder auch bei "Let's Dance" teilnimmt?

"Stefano wird das super machen, er ist sehr diszipliniert, sehr fleißig, ist ein Sympathieträger und er kann sich unglaublich gut bewegen, er wird also einen tollen Job machen", verrät der Sänger im Promiflash-Interview. Auf die Unterstützung von Giovanni kann sich Stefano schon mal verlassen. "Wir drücken ihm die Daumen. Wir sind sehr sicher, dass er ins Finale kommen wird", zeigt sich der 45-Jährige zuversichtlich. Jana Ina Zarrella (47) sei sich da genauso sicher: "Er kommt auf jeden Fall ins Finale."

Stefano selbst freute sich riesig, endlich bekannt geben zu dürfen, dass er ein Teil von "Let's Dance" ist. "Also, dass ich das mal sagen darf, [...] ich kann es noch gar nicht glauben", begann der 33-Jährige in einem Clip auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung zu erzählen. "Ich freue mich wirklich sehr auf die Kandidaten. [...] Ich freue mich auf die Jury, die ganzen Tänzer, die ganzen Tanzstile – einfach mal in diese Welt einzutauchen", schwärmte er weiter.

Getty Images Jana Ina und Giovanni Zarella bei der Fashion Week in Berlin

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella mit Romina Palms Hund Baloo im August 2020

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella, Influencer

