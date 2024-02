Droht durch Prinz Harry und Meghan das Aus der Monarchie?

Wieder Ärger für Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42)! Der spontane Besuch des Prinzen bei seinem krebskranken Vater König Charles (75) hat für einen ordentlichen Wirbel gesorgt. Manche sehen in der Reise eine Geste der Versöhnung, andere vermuten finstere Absichten hinter dem Verhalten des zweifachen Vaters. So mancher fordert sogar, dass Harry und Meghan aus den Leben der Royals gänzlich ausgeschlossen werden...

"Ich denke, dass die Zukunft der Monarchie tatsächlich davon abhängt, die Sussexes aus unser aller Leben auszulöschen", erklärt Adelsexperte Tom Bower Mail Online. Dass Harry und Meghan weiterhin mit den Royals in einen Topf geworfen werden, sei schädlich für das Königshaus. "Ich bin wirklich wütend darüber, dass man ihm sogar erlaubt hat, in London zu landen und ihn dann mit einer Sondereskorte zum Clarence House gebracht hat", findet Tom.

Eins sei ihm jedoch positiv aufgefallen. "Ich finde es interessant, dass er in einem Hotel übernachten musste, wenn man bedenkt, wie viele Schlafzimmer der Buckingham Palace und all die anderen Paläste in London haben", meint der royale Biograf bezüglich Harrys Schlafplatzes während des knappen Besuchs.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Die royale Familie im Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

