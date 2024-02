Irre Theorie: Besuchte Prinz Harry Charles nicht aus Sorge?

Hatte Prinz Harry (39) etwa ganz andere Absichten? Nachdem die Krebsdiagnose von König Charles (75) bekannt geworden war, fackelte sein jüngerer Sohn nicht lange und stieg in den Flieger nach London. Doch nach nur einem Tag ging es zurück in die USA. Nun wird sogar angezweifelt, dass der Herzog von Sussex aus reiner Sorge zu seinem Vater kam: Wollte Harry etwa nach all dem Familienstreit nachtreten?

Der Meinung scheint zumindest Megyn Kelly (53) zu sein. In ihrer Radioshow "The Megyn Kelly Show" stellt sie die steile These auf, dass Harry nicht nach London reiste, um seinem Vater beizustehen. Viel eher glaubt sie, dass der 39-Jährige mit Charles noch ein Hühnchen zu rupfen hatte. Denn sie sei sicher, dass Harry und seine Frau Meghan (42) bis zuletzt versuchten, dem Ruf der Königsfamilie zu schaden. "Meiner Meinung nach haben diese beiden König Charles seit Jahren das Messer in den Rücken gerammt. Der ganzen königlichen Familie", meint die Moderatorin.

Megyn machte nie ein Geheimnis daraus, dass sie kein Fan von Harry und Meghan ist. 2022 wetterte sie heftig gegen das Ehepaar. So ging sie auf den Trailer zu der Doku "Harry & Meghan" ein, in dem die US-Amerikanerin betont hatte, dass sich plötzlich alles verändert habe: "Alles hat sich verändert, in einem Augenblick, alles hat sich verändert. Was könnte das gewesen sein? Könnte es daran liegen, dass ihr in jedem Schritt narzisstische Idioten seid?"

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Megyn Kelly, Journalistin

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

