Eric Sindermanns Gäste glauben: Kuchenangriff war inszeniert

Handelt es sich um einen PR-Gag? Im Rahmen seiner eigenen Fashion Show präsentierte Eric Sindermann (35) am Montagabend seine neue Kollektion. Der Abend nahm jedoch eine überraschende Wendung: Vor den Augen der erschrockenen Gäste wurde dem selbst ernannten Modekönig eine Torte ins Gesicht geklatscht. Seitdem wird wild spekuliert, ob möglicherweise der Ex-Partner seiner neuen Freundin Desiree Hansen hinter dem Angriff steckt. Die Gäste der Modenschau glauben allerdings nach wie vor, dass die Torten-Attacke inszeniert war!

Kate Merlan (36), die den Eklat aus nächster Nähe miterleben konnte, macht im Promiflash-Interview klar, was sie von dem Vorfall hält: "Ich glaube, es ist alles inszeniert." Die OP-Liebhaberin feiert den Angriff allerdings gar nicht: "Ich fand das halt irgendwie zum Fremdschämen, also das war schon sehr peinlich. Eric ist ja schon dafür bekannt, dass er so Skandale macht. Der lebt ja davon, aber das ist ein bisschen zu viel." Kate geht sogar noch weiter und meint, dass Desiree und ihr Ex lediglich "Fame auf Erics Nacken" abgreifen wollen.

Yvonne Woelke (44) äußert im Gespräch mit Promiflash ebenfalls Zweifel an der Echtheit des Torten-Angriffs: "Ich denke ja immer noch, dass das Fake ist." Jedoch betont sie: "Ich will auch gar keine Gerüchte streuen, vielleicht war das ja wirklich echt." Zusätzlich erklärt die Influencerin mögliche Gründe für eine Inszenierung: "Zu viel Gutes ist auch nicht gut und so was verkauft sich natürlich immer besser."

ActionPress Kate Merlan, Influencerin

AEDT Desiree Hansen und Eric Sindermann im Februar 2024

Action Press / AEDT Yvonne Wolke, Schauspielerin

