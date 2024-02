Kim behauptet: Mike wollte nachts nach Dschungel-Party Sex!

Nanu, jetzt also doch? Im diesjährigen Dschungelcamp hatte besonders ein Thema die Kandidaten und Zuschauer gleichermaßen beschäftigt: das Verhältnis zwischen Kim Virginia Hartung (28) und Mike Heiter (31). Die Realitystars hatten einst was miteinander – während Mike das aber gerne hinter sich lassen will, stichelt Kim immer wieder nach. Nun behauptet sie: Mike wollte nach dem Dschungelcamp doch wieder etwas von ihr!

"Mike war doch nach der Aftershow-Party noch irgendwo feiern und klopfte dann gegen 3 Uhr plötzlich an meine Tür und wollte was mit mir starten", erzählt Kim Bild freimütig. Sie habe ihren Verflossenen allerdings nicht in ihr Hotelzimmer gelassen. Was ist dran an dieser Story? Tatsächlich zog Mike nach er Aftershow-Party mit einem Produktionsmitarbeiter noch weiter in die Klubs und erschien am nächsten Morgen erst kurz vor der Abreise völlig verkatert.

Bei der Fahrt zum Flughafen war von Annäherung zwischen Kim und Mike dann aber wieder nichts zu sehen, wie die Zeitung berichtet. Beim Frühstück zuvor fehlte der Love Island-Star aus bekannten Gründen – doch auch Kim nahm nicht am Hotelbuffet teil...

RTL Mike Heiter, TV-Persönlichkeit

RTL Kim Virginia im Dschungelcamp 2024

Dschungelcamp, RTL Kim Virginia Hartung und Mike Heiter im Dschungelcamp 2024

