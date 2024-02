Sechs Jahre Liebe: James Norton trennt sich von Verlobter!

James Norton (38) ist wohl wieder auf dem Markt! Der Schauspieler hatte bei einer Aufführung des Stücks "Belleville" im Jahr 2017 die Filmdarstellerin Imogen Poots (34) kennengelernt. Die beiden verliebten sich ineinander und wurden ein Paar. Im Februar 2022 stellte er seiner Auserwählten dann sogar die Frage aller Fragen. Eine Hochzeit wird es aber wohl nicht mehr geben: James und Imogen haben ihrer Beziehung angeblich ein Ende gesetzt!

Wie Daily Mail erfahren haben will, gehen der "Happy Valley"-Star und die "Need for Speed"-Darstellerin bereits seit der Weihnachtszeit getrennte Wege. Freunden zufolge hätten sie sich auseinandergelebt. Sowohl James als auch Imogen hätten fast ununterbrochen gearbeitet. Demnach sei es schwer gewesen, viel Zeit füreinander zu finden.

Das Paar hatte seine Beziehung größtenteils aus der Öffentlichkeit herausgehalten. Hin und wieder zeigten sich James und Imogen jedoch zusammen auf dem roten Teppich. Das letzte Mal, dass sie gemeinsam für die Fotografen posierten, liegt schon eine Weile zurück. Im März 2023 waren sie bei der Premiere von "A Little Life" in Los Angeles zu Gast.

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images Imogen Poots und James Norton im April 2022 in New York City

Getty Images Imogen Poots, Schauspielerin

