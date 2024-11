Bald Frau und Kinder? James Norton verrät Zukunftspläne

James Norton (39) hat jüngst über seine Wünsche für die Zukunft gesprochen und dabei ausgeplaudert, dass er sich durchaus vorstellen könne, zeitnah eine Familie zu gründen. Der Schauspieler, der im Februar die Trennung von seiner damaligen Verlobten Imogen Poots (35) bekannt gab, reflektierte in einem Interview mit Sunday Times über die Möglichkeit, Kinder zu bekommen und sich niederzulassen. Obwohl die Trennung nicht seine Entscheidung gewesen sei, zeigt sich der "Mr. Jones"-Star zuversichtlich, dass er in Zukunft eine Familie gründen wird. "Vielleicht habe ich nächstes Jahr eine Familie und eine Beziehung", überlegte er optimistisch.

Für James sei es wichtig, sich Zeit für die Entscheidung zu nehmen, Vater zu werden. Obwohl er Kinder mag und viele Freunde mit Kindern hat, sei es für ihn die richtige Entscheidung gewesen, bisher keinen Nachwuchs in die Welt gesetzt zu haben: "Ich liebe es, mit Kindern abzuhängen. Die meisten meiner Freunde haben Kinder, also bin ich nicht ganz auf dem gleichen Stand mit meinen Gleichaltrigen, aber die letzten Jahre waren die geschäftigsten, die ich je hatte, also wäre es unfair gewesen, in dieser Zeit ein Kind zu bekommen."

Die Beziehung von James und Imogen begann 2017, als sie sich im Rahmen eines Theaterstücks kennenlernten. Im Jahr 2020 zog Imogen in James' Wohnung in London ein, bevor sie 2022 nach fünf Jahren Beziehung ihre Verlobung bekannt gaben. Trotz ihrer gemeinsamen Zeit blieben sie oft getrennt, hauptsächlich aufgrund ihrer anspruchsvollen Arbeitspläne, was womöglich auch zu ihrem endgültigen Liebes-Aus führte.

Getty Images James Norton, Schauspieler

Getty Images Imogen Poots und James Norton im April 2022 in New York City

