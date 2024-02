Brittany Mahomes modelt jetzt für krasses Magazin-Shooting

Brittany Mahomes (28) ist seit 2022 mit Patrick Mahomes (28) verheiratet. Die gebürtige US-Amerikanerin und der NFL-Star sind seit der Highschool ein Paar. Das Ehepaar durfte sich bereits über zwei gemeinsame Kinder freuen – ein Mädchen und einen jüngeren Jungen. Normalerweise steht in dieser Ehe Patrick im Rampenlicht. Doch das ändert sich jetzt: Brittany feiert ihr Debüt in der Sports-Illustrated-Swimsuit-Ausgabe von 2024.

Auf der offiziellen Instagram-Seite von Sports Illustrated Swimsuit wurde bereits ein Video des Fotoshootings gepostet. "Hey Leute, hier ist Brittany Mahomes und ich bin in Belize, um meine erste Saison mit Sports Illustrated Swimsuit zu drehen", grinste sie bis über beide Ohren in dem Video. Für die Aufnahmen in Belize zeigte Brittany ihre Figur in verschiedenen roten Bikinis und Einteilern. Mit tiefem Ausschnitt, Schleife am Rücken, im Mikro-Bikini oder in einem durchsichtigen Häkel-Bikini.

Ihre neue BFF Taylor Swift (34) wird da sicherlich stolz auf die zweifache Mama sein. Seit Taylor regelmäßig bei Travis Spielen im Stadion zusieht, sind die beiden Spielerfrauen unzertrennlich und haben sogar einenFreundschaftshandschlag und tragen Partnerlook. Erst kürzlich hatten die Frauen einen gemeinsamen Mädelsabend mit Topmodel Cara Delevingne (31) verbracht.

Instagram / brittanylynne Brittany und Patrick Mahomes mit ihrem Sohn Patrick Lavon und Tochter Sterling

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes, Februar 2023

BlayzenPhotos / BACKGRID Cara Delevingne, Taylor Swift und Brittany Mahomes laufen in Manhatten, Januar 2024

