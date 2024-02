Camilla verrät: So geht es König Charles nach Krebsdiagnose

Königin Camilla (76) gibt endlich ein Update! Die vergangenen Wochen waren im britischen Königshaus extrem nervenaufreibend. Sowohl König Charles III. (75) als auch Prinzessin Kate (42) mussten operiert werden. Während Prinz Williams (41) Frau nichts über ihren Zustand bekannt gab, zeigte sich der Monarch sehr transparent. Nicht zuletzt deshalb machte er bekannt, dass bei ihm Krebs entdeckt wurde. Nun verrät seine Gattin, wie es Charles geht!

Am Donnerstag besuchte Camilla eine Kathedrale in Salisbury, um an einer musikalischen Veranstaltung einer lokalen Wohltätigkeitsorganisation teilzunehmen. Im Rahmen dessen äußerte sich die 76-Jährige auch zum aktuellen Befinden ihres Mannes. "Ihm geht es den Umständen entsprechend sehr gut", soll die Königsgemahlin gesagt haben, wie Royal-Expertin Rebecca English sie unter anderem laut People zitiert. Charles sei von der Anteilnahme aus der ganzen Welt zutiefst gerührt und habe viele Briefe und Nachrichten erhalten. "Das ist sehr aufmunternd", erklärte Camilla.

Auch William meldete sich bereits zu Wort. "Wir sind sehr dankbar für all die freundlichen Botschaften. Vielen Dank!", erklärte der dreifache Vater bei einem Gala-Dinner der Londoner Luftrettung am Dienstagabend, wie unter anderem Mirror berichtete.

König Charles III. und Königin Camilla

König Charles und Königin Camilla

Prinz William

