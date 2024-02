Kate und Charles krank: Prinz William äußert sich erstmals

Prinz William (41) gibt ein Statement ab. Der britische Thronfolger hat derzeit alle Hände voll zu tun. Seine Frau Prinzessin Kate (42) erholt sich nach wie vor von einer OP am Unterleib, soll aber auf dem Weg der Besserung sein. Mehr Sorgen macht den Fans aktuell König Charles (75) – der Monarch machte vor wenigen Tagen seine Krebserkrankung öffentlich. William springt fleißig für seinen Vater ein – und bei einem Event bedankt er sich nun für die Genesungswünsche.

Am heutigen Abend erschien William bei einer Gala der Londoner Luftrettung. Vor Ort wurde er nach dem Gesundheitszustand seiner Gattin und seines Vaters gefragt. Zwar gab er keine Details preis oder verriet, wie es den beiden derzeit geht, doch dafür zeigte er sich dankbar. "Wir sind sehr dankbar für all die freundlichen Botschaften. Vielen Dank!", soll der dreifache Vater laut The Mirror geantwortet haben.

Die aktuelle Situation soll für William aber trotz seiner Standhaftigkeit alles andere als leicht sein. Die Adelsexpertin Jeannie Bond erklärte gegenüber Ok!, dass der Prinz von Wales zu kämpfen habe. "Er wird sich durch die Krankheit seiner Frau und die Krebserkrankung seines Vaters etwas bedrängt fühlen – dies ist eine beängstigende Zeit für ihn", meinte Fachfrau.

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Königin Camilla, König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Prinz William, 2023

