Cast komplett? Auch diese Male-Models sind bei GNTM dabei!

Wer wird sich den Sieg holen? Die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel steht in den Startlöchern: Ab dem 15. Februar geht Heidi Klum (50) wieder auf die Suche nach den besten Nachwuchsmodels. In diesem Jahr dürfen sich zum ersten Mal Männer bei der Castingshow beweisen. Die ersten männlichen Kandidaten wurden bereits vor einigen Tage vorgestellt – nun sind weitere Teilnehmer bekannt!

Einer der von ProSieben mit Fotos angekündigten Modelanwärter dürfte dem ein oder anderen bekannt vorkommen: Der 24 Jahre alte Lucas hat als Stevie bei Köln 50667 mitgespielt. Er ist aber nicht der einzige mit Kameraerfahrung. Der aus Gladbeck stammende Yanik schauspielert ebenso – er dürfte mit seinem besonderen Look ebenso auffallen wie der 20 Jahre alte Dominic. Außerdem ist der in Gambia geborene Yusupha mit von der Partie. Der Bremer hat schon Modelerfahrung und ist begeisterter Tänzer.

Auch der 19-jährige Franz ist dabei. Er macht aktuell eine Ausbildung zum Industriekaufmann, will sich aber nun auf den Laufstegen der Welt versuchen. Bao-Huy wohnt in Köln und studiert Wirtschaftsinformatik, will jetzt aber ebenso als Model durchstarten. Zudem nimmt der gebürtige Ulmer Dominik teil – er ist bereits bei einer Modelagentur unter Vertrag. Er und der 27 Jahre alte Armin sind bisher die beiden ältesten Teilnehmer. Ob sie Heidi von sich überzeugen können?

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum beim GNTM-Covershooting 2023

ProSieben / Richard Hübner Heidi Klum mit den Kandidaten der GNTM-Staffel 2024

ProSieben/Sven Doornkaat Heidi Klum, Model

