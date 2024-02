Das sind die Finalisten des deutschen ESC-Vorentscheids!

Wer wird ihn wohl gewinnen? Am Donnerstagabend fand das Finale der Docutainment-Serie "Ich will zum ESC!" statt. Die einstigen ESC-Gewinner Rea Garvey (50) und Conchita Wurst (35) präsentierten ihre Finalisten Anne, Luca und Floryan. Per Voting konnten die Fans entscheiden, wen sie im Finale des ESC-Vorentscheids für Deutschland sehen wollen. Am Ende des Abends konnte Floryan die Fans von sich überzeugen. Gegen diese Musiker tritt er am 16. Februar im Finale des ESC-Vorentscheids in Berlin an.

Laut der Webseite des Eurovision Song Contest treten neben Floryan mit seinem Lied "Scars" acht weitere Acts auf. Angefangen mit dem Electropop-Duo Galant, das seinen Song "Katze" präsentiert, wird Isaak Guderian mit seinem kraftvollen Arrangement "Always On The Run" auftreten. NinetyNine, geboren Daniel Leon Schmidt, singt seinen Pop-Song "Love On A Budget" und die 20-jährige Wahl-Hamburgerin Leona, die ihre gefühlvolle Ballade "Undream You" vorstellt. 2023 nahm der Sänger Max Giesinger (35) sogar schon erfolgreich einen Song mit ihr auf. Auch The-Voice-Kids-Finalistin Bodine Monet möchte mit "Tears Like Rain" überzeugen.

Zudem werden drei Künstler auftreten, die schon erste Berührungspunkte mit dem ESC haben. Max Mutzke gewann 2004 den ESC-Vorentscheid und belegte in Istanbul den achten Platz. Zu seinem 20-jährigen Jubiläum wird er "Forever Strong" singen. Rick Jurthe alias Ryk, versuchte sich 2018 am Vorentscheid "Unser Lied für Lissabon" und erreichte den dritten Platz. Dieses Jahr wird er mit seinem Song "Oh Boy" auftreten. Marie Reim (23) will als angehende Schlagersängerin mit "Naiv" in die Fußstapfen ihrer Mutter treten: Der Schlagerstar Michelle (51) erreichte 2001 den achten Platz beim ESC in Kopenhagen.

