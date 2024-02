Emily Blunt brach nach ihrer Oscar-Nominierung in Tränen aus

Sie konnte es nicht glauben! Emily Blunt (40) gehört zu den erfolgreichsten Schauspielerinnen in Hollywood. Für ihre Rolle im Film "Oppenheimer" darf die Britin in diesem Jahr auf einen Oscar in der Kategorie "Beste Nebendarstellerin" hoffen. Die Nominierung berührte den "Der Teufel trägt Prada"-Star emotional sehr. Nachdem Emily über ihre Oscar-Chance in Kenntnis gesetzt worden war, brach sie sogar in Tränen aus!

Das verrät die Schauspielerin in dem Podcast "Happy Sad Confused". Nachdem sie den Anruf mit den Oscar-News erhalten hatte, brach Emily in Tränen aus. Aber auch ihr Ehemann John Krasinski (44) musste vor Freude weinen. "John hat auch geweint... Wir haben beide geweint", erinnert sie sich an den emotionalen Moment zurück. Ihre Töchter Hazel und Violet seien zudem noch wegen einer noch ganz anderen Nominierung aus dem Häuschen: der von Ryan Gosling (43). Von ihm seien ihre Kinder riesengroße Fans.

Neben Emily und Ryan dürfen auch Schauspielkollegen wie Emma Stone (35), Sandra Hüller (45), Bradley Cooper (49) oder Cillian Murphy (47) auf einen Oscar hoffen. Die Verleihung des wohl begehrtesten Filmpreises wird am 10. März 2024 in Hollywood in Los Angeles stattfinden.

