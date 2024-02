Er kann wieder lächeln: Sylvester Stallone mit Jen unterwegs

Sie ist an seiner Seite. Sylvester Stallone (77) musste vor wenigen Tagen den Tod seines guten Freundes und Co-Stars Carl Weathers (✝76) verkraften. Anlässlich seines Ablebens teilte der "Rocky"-Star bewegende Worte der Trauer in den sozialen Medien. Seither wirkt die Berühmtheit äußerst betrübt in der Öffentlichkeit. Nun zeigt er sich etwas fröhlicher – bei einem Ausflug in New York lächelt Sylvester an der Seite seiner Ehefrau Jennifer Flavin (55).

Das ist auf mehreren Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen: Beide scheinen gut gelaunt zu sein und strahlen auf den Schnappschüssen. Auch die eleganten schwarzen Outfits der beiden können sich sehen lassen: Sylvesters dunkle Schuhe im violetten Ombré-Look sind ein echter Hingucker! Jennifer begeistert in einem schwarzen Outfit und einer Pufferjacke.

Bis vor wenigen Tagen wirkte es so, als müsse sich der Schauspieler eher zu einem Lächeln zwingen. Paparazzibilder zeigten ihn mit einem eher traurigen Gesichtsausdruck. Anlässlich eines Auftritts in der "The Kelly Clarkson Show" war der Hollywoodstar ebenfalls in New York unterwegs gewesen, um über seine Serie "The Family Stallone" zu sprechen.

Getty Images Carl Weathers und Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Sylvester Stallone und Jennifer Flavin, Mai 2023

BrosNYC / Backgrid / ActionPress Sylvester Stallone in New York, Februar 2024

