Filmkuss: Für Timothée Chalamet und Zendaya ist es komisch!

Timothée Chalamet (28) und Zendaya (27) müssen professionell bleiben! Bereits seit 2019 sind die beiden Schauspieler gut befreundet: Damals haben sie gemeinsam an dem Film Dune gearbeitet. Im März kommt nun der zweite Teil des Blockbusters in die Kinos, für den sie wieder zusammen vor der Kamera standen. In dem Film küssen sich die beiden Darsteller sogar! Das war für Timothée und Zendaya aber total komisch...

"Es ist auf jeden Fall seltsam. Ich glaube, wir beide denken: 'Na gut. Das ist unser Job. Okay, wir werden das tun'", erzählt Zendaya Entertainment Tonight über die Küsse mit Timothée auf dem Bildschirm. Er geht sogar noch weiter: Die Küsse seien "verdammt komisch", da er und sein Co-Star so gute platonische Freunde seien. Die beiden versuchen allerdings, ihre Intimität professionell als "ganz normalen Arbeitstag" zu betrachten.

Schließlich sind die zwei Hollywoodstars ja auch in festen Händen! Zendaya und ihr Freund Tom Holland (27) sind seit Jahren eins der absoluten Traumpaare der Filmwelt. Timothée ist erst seit Kurzem ebenfalls vergeben: Er hat in Kim Kardashians (43) Schwester Kylie Jenner (26) sein Glück gefunden.

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet im September 2021

Getty Images Zendaya und Timothée Chalamet, "Dune"-Stars

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

