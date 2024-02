Für Fame und Zoff? Eric Sindermann lud Ex-Flirts zu Show ein

Geht er über Leichen? Eric Sindermanns (35) Modenschau ist derzeit in aller Munde. Am Montagabend präsentierte er im Rahmen einer Fashionshow seine neuesten Kreationen. Im Laufe des Abends kam es jedoch zu einem Tortenangriff, woraufhin das Event abgebrochen wurde. Viele Gäste zweifeln jedoch an der Echtheit der Attacke und wittern einen PR-Gag. Nun werden weitere Stimmen laut, die vermuten, dass sie nur aus einem ganz bestimmten Grund von Eric eingeladen wurden!

Promiflash trifft Celina Solfa bei der Fashionshow von Eric Sindermann. Das TV-Sternchen äußert ihr Unverständnis für die Anwesenheit der Ex-Affäre Patrick Romer (28): "Tatsächlich bin ich nicht sehr begeistert. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles so ein abgekartetes Spiel war, dass er eingeladen worden ist und ich auch da bin, weil er die Situation zwischen Patrick und mir kennt." Die B:REAL-Bekanntheit könne sich sogar vorstellen, dass Eric das Aufeinandertreffen für mögliche Schlagzeilen initiierte.

Auch der "Bauer sucht Frau-Star Patrick hatte scheinbar keine Ahnung, dass seine einstige Gespielin vor Ort sein wird. "Also ich habe tatsächlich schon mit Eric geschimpft, warum die Person hier ist", verrät er im Promiflash-Interview. Der Hobby-Bauer ist in Begleitung seiner neuen Freundin Annelie Henze und betont: "Wir ignorieren jeden, ich habe jetzt meine zukünftige Frau und bei der bleibe ich."

ActionPress Eric Sindermann vorm Fame Fighting

Instagram / celina_slfa Celina Solfa im Juli 2023

Promiflash Patrick Romer und seine Freundin Annelie Henze auf einer Fashionshow in Berlin, 2024

