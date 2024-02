Fit genug für Kurzurlaub? So gut geht es Prinzessin Kate!

Prinzessin Kate (42) gönnt sich eine Auszeit. Im Anschluss an ihre Operation am Bauch verbrachte sie 13 Tage in einer Klinik in London. Kürzlich durfte sie dann in das Familienanwesen zurückkehren. Nachdem ihr Zustand zunächst viele Beobachter der Royals in Sorge versetzt hat, gibt es nun Grund zum Aufatmen. Alles läuft nach Plan – Kate macht offenbar große Fortschritte in ihrer Genesung!

"Catherine erholt sich gut", will ein Insider laut Mail Online wissen. Die dreifache Mutter ist sogar schon wieder fit genug für eine kleine Reise. Die ganze Familie soll sich auf dem Landsitz Sandringham in Norfolk befinden. Nach Kates Zeit in der Klinik sei der Kurzurlaub eine willkommene Abwechslung: "Sie hat sich auf einen Tapetenwechsel gefreut und wird sich in Norfolk ausruhen können, während die Kinder sich mit William austoben."

Die Prinzessin soll nun wieder in den Familienalltag eingebunden sein und sogar ein wenig aus dem Bett heraus arbeiten können. Sehr zur Freude ihrer Kids – die royalen Sprösslinge überraschten ihre Mutter zu ihrer Rückkehr aus der Klinik mit einer süßen Überraschung.

Getty Images Prinzessin Kate im Oktober 2023

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Getty Images Prinzessin Charlotte, Prinzessin Kate und Prinz George im Dezember 2023

