Harry schuldet König Charles und William eine Entschuldigung

Ist das die letzte Rettung? Seit einigen Jahren herrscht Eiszeit zwischen Prinz Harry (39) und seiner Familie. Vor allem König Charles (75) III. und sein Bruder Prinz William (41) sind nach den ganzen Skandalen um den entfremdeten Royal nicht gut auf ihn zu sprechen. Zuletzt sah es jedoch so aus, als würden sich Harry und die britischen Royals wieder ein wenig annähern. Doch Royal-Experten sind sich sicher: Harry kann nur durch eine ernst gemeinte Entschuldigung wieder einiges gut machen!

Die königlichen Insider Matt Wilkinson und Robert Jobson haben Harrys angespanntes Verhältnis zu seiner Familie analysiert. Gegenüber The Sun erklären sie: "Was er tun muss, ist, mit dem Unsinn aufzuhören, die ihn billige Publicity einbringt und verantwortungsvoll zu handeln." Eine Sache ist dabei unabdingbar. "Ich denke, dass er jetzt am ehesten erkennen muss, dass er seinem Vater und seinem Bruder eine Entschuldigung schuldet", erklärt Robert weiter.

Vor allem der Ehemann von Prinzessin Kate (42) scheint eingefahren zu sein, was Harry betrifft. "Er hat absolut kein Interesse daran, mit Harry zu sprechen, bis Harry sich wie ein Gentleman benimmt und sich für all die Jahre entschuldigt, in denen er sich gegenüber William und der Prinzessin von Wales unhöflich und abwertend benommen hat", schilderte kürzlich die Journalistin Ingrid Seward gegenüber dem britischen Onlinemagazin.

Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017

Getty Images Prinz Harry und Prinz William, 2021

Was denkt ihr, muss Prinz Harry tun, um sich wieder mit seiner Familie zu versöhnen? Eine ernst gemeinte Entschuldigung aussprechen! Mit dem Unsinn aufhören und verantwortungsvoll handeln!



