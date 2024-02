Margot Robbie strahlt bei Awardshow in funkelnder Robe!

Margot Robbie (33) sah wieder bezaubernd aus! Die Schauspielerin genießt gerade die Zeit in ihrem Heimatland Australien. Während ihres Aufenthalts in Queensland nutzte sie die Gelegenheit, ein Kinderkrankenhaus zu besuchen, Zeit mit ihren Fans zu verbringen und durch die Straßen der Stadt zu schlendern. Am Abend besuchte sie die AACTA-Verleihung, da sie für einen Award nominiert war. Dazu erschien Margot in einem atemberaubenden Kleid.

Laut Vogue Australia trug der Hollywoodstar ein Kleid von Vivienne Westwood (✝81). Das Kleid mit dem charakteristischen Korsett, welches die Hüften und Schultern umspielt, wurde aus einem schimmernden, irisierenden Stoff gefertigt. Während Cate Blanchett (54) Margot den Preis überreichte, glitzerten die Strasssteine in Lila-, Grün- und Silbertönen. "Ich fühle mich wirklich geehrt, den […] Award entgegenzunehmen, besonders in meiner Heimatstadt an der Gold Coast. Australien hat mich immer geerdet und diese Anerkennung hier zu erhalten, ist etwas ganz Besonderes", schwärmte sie in ihrer Dankesrede.

Obwohl die Australierin keine Oscar-Nominierung erhielt, gewann sie den Trailblazer Award. Dieser würdigte ihre Erfolge vor und hinter der Kamera – insbesondere ihre Rolle als "Barbie" und als Produzentin von "Saltburn". "Ich glaube an die Macht des Geschichtenerzählens und an die Auswirkungen, die es auf die Gestaltung der Kultur und die Inspiration anderer haben kann", erklärte Margot auf der Bühne strahlend.

Getty Images Margot Robbie, 2024

