Nach Vormundschaft: Britney Spears bricht bewusst jede Regel

Ist das die Erklärung für Britney Spears (42)' Verhalten? Jahrelang war Jamie Spears (71) der Vormund für seine Tochter gewesen. In dieser Zeit durfte die Sängerin nicht selbstbestimmt handeln, worunter sie sehr litt. Im September 2021 wurde die Vormundschaft schließlich aufgehoben und ein Gerichtsprozess soll für Klarheit sorgen. Immer mal wieder sorgt die "Toxic"-Interpretin mit ihren freizügigen Tanzvideos für Furore. Hat Britneys Verhalten etwa mit der jahrelangen Vormundschaft zu tun?

Das behauptet eine Quelle gegenüber OK Magazine. "Nachdem sie so viele Jahre unter der Kontrolle ihres Vaters gelebt hat, findet Britney es toll, jede Regel zu brechen, die sie kann", so der Insider. Offenbar scheint es die 42-Jährige richtig zu genießen, endlich wieder frei zu sein. Britneys provokante Aktionen dürften also Mittel zum Zweck sein.

Der Rosenkrieg von Britney und Jamie scheint wohl noch immer kein Ende zu finden. Zuletzt hatte der 71-Jährige seiner Tochter vorgeworfen, den Gerichtsprozess zu sabotieren. Mithilfe einer Hinhaltetaktik soll die Blondine die Verhandlungen in die Länge ziehen. Britney äußerte sich bislang noch nicht zu den Anschuldigungen.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Januar 2024

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Jamie Spears im März 2008

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de