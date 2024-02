Papa Jamie sicher: Britney Spears sabotiert Gerichtsprozess!

Werden sie sich bald einigen können? Jahrelang hatte Jamie Spears (71) als Vormund für seine Tochter Britney Spears (42) fungiert. Im September 2021 wurde die Vormundschaft jedoch aufgehoben. Seitdem stehen die beiden vor Gericht, doch ein Ende des Prozesses ist noch lange nicht in Sicht. Woran kann das liegen? Für Jamie gibt es einen klaren Grund: Er beschuldigt Britney, den Prozess absichtlich zu verzögern!

Das geht aus Gerichtsdokumenten hervor, die The Blast vorliegen. In den Unterlagen wirft Jamie seiner Tochter vor, den Fall zu sabotieren. Laut dem 71-Jährigen habe die "Oops! … I Did It Again"-Interpretin bisher eine Hinhaltetaktik angewandt, um den Prozess in die Länge zu ziehen. Britney äußerte sich bisher noch nicht zu den Anschuldigungen.

Das Verhältnis zwischen Britney und ihrer Familie ist schon seit einigen Jahren angespannt. Vor wenigen Tagen postete die Musikerin ein Throwback-Bild auf Instagram – hatte ihre Mutter Lynne (68) jedoch vorher herausgeschnitten.

Britney Spears, Musikerin

Jamie Spears im Dezember 2022 in Louisiana

Britney Spears, Musikerin

