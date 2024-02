So lange kennen sich Taylor Swift und Post Malone bereits

Sie verbindet mehr als die Musik. Taylor Swift (34) kündigte auf der Grammy-Verleihung ihr neues Album "The Tortured Poets Department" an. Einen Tag später veröffentlichte sie die Titelliste. Der erste Song "Fortnight" zeigt ein Feature mit dem Sänger Post Malone (28). Die Fans waren über diese Kollaboration überrascht, aber die beiden Sänger teilen mehr als nur ihre gemeinsame Arbeit auf Taylors neuem Album. Ihre Freundschaft reicht wohl schon einige Jahre zurück.

In einem Interview bei "The Howard Stern Show" im Oktober erzählt Post Malone von seiner ersten Begegnung mit der Sängerin im Jahr 2018: "Ich war gerade bei einer Radiosendung und wir liefen aneinander vorbei, als sie meinte, dass [mein Song] 'Better Now' so toll sei! Ich habe mich richtig gefreut." Seitdem loben sich die beiden Künstler immer wieder für ihre Musik. Vermutlich lud die "Cruel Summer"-Interpretin ihn deshalb ein, auf ihrem Album zu singen. "Ich habe mich kürzlich mit ihr getroffen und sie ist wirklich eine der nettesten und rücksichtsvollsten Personen und zudem eine außergewöhnlich gute Songwriterin", betont der "Sunflower"-Interpret.

Zufälligerweise haben die beiden noch eine Verbindung zueinander: Post kennt ihren Freund Travis Kelce (34). Mit Travis und Patrick Mahomes (28) spielte er eine Partie Bierpong und verlor. Howard Stern (70) witzelte, ob es ihm nicht peinlich wäre, dass er gegen die NFL-Spieler verloren hatte. Doch er räumte ein, dass seine Bierpong-Fähigkeiten seit der Geburt seiner Tochter etwas beeinträchtigt seien.

Anzeige

Getty Images Post Malone, Musiker

Anzeige

Getty Images Travis Kelce und Taylor Swift, 2024

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Musikerin

Anzeige

Was haltet ihr von der Kollaboration zwischen Taylor Swift und Post Malone? Super, ich freue mich richtig! Ich muss mir zuerst den Song anhören. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de