So viel nimmt Jenny Frankhauser in ihrer Schwangerschaft zu

Hat sie schon Babypfunde dazubekommen? Jennifer Frankhauser (31) hatte 2022 ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen dürfen. Der kleine Damian sollte aber kein Einzelkind bleiben. Im September 2023 verkündete die Influencerin stolz, dass sie wieder schwanger ist. Auch diesmal erwartet sie wieder einen Jungen, für den sie auch schon einen Namen hat: Er wird Milan heißen. Macht sich der zweite Nachwuchs schon bemerkbar? So viel hat Jenny bis jetzt in ihrer zweiten Schwangerschaft zugenommen!

In ihrer Instagram-Story beantwortet die werdende Mama einige Fragen ihrer Follower. Ein neugieriger Fan will wissen, wie viel die 31-Jährige bereits zugenommen hat. "Tatsächlich bis jetzt nur 12 Kilogramm, obwohl ich finde, dass es eher nach 112 Kilo aussieht", antwortet Jenny ehrlich und fügt hinzu: "Ich habe ja aber noch fast alles an Babyspeck von der ersten Schwangerschaft auf den Rippen."

In der Zeit, in der sie mit Damian schwanger gewesen war, hatte die Beauty 30 Kilo zugenommen und konnte anschließend kaum Gewicht verlieren. "Ich habe mich übrigens vom Gewicht her, vom Anfang als ich Steffen kennengelernt habe bis jetzt, fast verdoppelt", gab Jenny vor wenigen Wochen zu. Die Gewichtszunahme sei vor allem auf ihre erste Schwangerschaft zurückzuführen.

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser und Sohn Damian, November 2023

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser im Oktober 2023

