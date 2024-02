Trotz Scheidung: Würde Kevin Costner noch mal heiraten?

Kommt eine Hochzeit für ihn noch mal infrage? Kevin Costner (69) war im Mai 2023 von seiner damaligen Frau Christine Baumgartner (49) verlassen worden. Nach der Trennung lieferte sich das einstige Paar eine regelrechte Schlammschlacht, bei der hauptsächlich um das gemeinsame Anwesen gestritten wurde. Inzwischen konnten sich der Schauspieler und die Handtaschendesignerin einigen. Würde Kevin trotz der Scheidung von seiner Ex noch mal heiraten?

"Kevin hat gerade eine schlechte Ehe und eine hässliche Scheidung hinter sich, aber das hat ihn nicht von der Idee abgehalten, wieder zu heiraten", erklärt ein Insider aus dem Umfeld des "Yellowstone"-Darstellers gegenüber OK Magazine. Scheint so, als wolle sich der 69-Jährige nicht von der Vergangenheit beeinflussen lassen und würde einer neuen Liebe trotzdem eine Chance geben.

Vielleicht stellt sich Jewel (49) als potenzielle Heiratskandidatin heraus. Die Sängerin und Kevin treffen sich nämlich seit mehreren Wochen. Wie eine Quelle gegenüber OK! berichtete, soll es bei den beiden ordentlich funken. "Sie haben viel gemeinsam [...] Sie können lange Gespräche führen, ohne dass ihnen langweilig wird. Aber Kevin möchte es unauffällig halten und Jewel will das auch. Sie sehen, wohin es führt und haben Spaß", so der Insider.

Getty Images Christine Baumgartner und Kevin Costner

Getty Images Kevin Costner

Getty Images Jewel im August 2021

