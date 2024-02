Auto im Parkverbot: Emma Watson bettelt die Polizei an!

Bei der Polizei zählt auch der Promistatus nicht – das muss Emma Watson (33) am eigenen Leib erfahren. Die Britin wurde schon als Kind weltberühmt. Dank ihrer Rolle als Hermine Granger in der Filmreihe von Harry Potter kennen die Schauspielerin Millionen von Menschen. Doch das verschafft ihr nicht immer einen Vorteil: Auch Emma kann nicht im Parkverbot stehen, ohne abgeschleppt zu werden!

Wie The Sun berichtet, sei es am Dienstag in Stratford upon Avon zu dem Vorfall gekommen. Emma habe ihren Audi vor einem italienischen Restaurant abgestellt – verbotenerweise. "Das Auto hatte vor unserem Tor geparkt, das ein Parkverbot ist. Als die Polizei begann, ihr Auto abzuschleppen, kam sie aus dem Lokal und schrie: 'Das ist mein Auto, das ist mein Auto'", erklärt der Besitzer des Ladens. Emma habe die Beamten angebettelt, ihr Auto stehen zu lassen. Ohne Erfolg: Der Wagen wurde abgeschleppt und die Beauty muss nun gut 225 Euro Auslöse zahlen.

In dem Restaurant genoss Emma offenbar Zeit mit ihren Freunden. Dafür hat sie aktuell mehr Zeit – denn seit gut vier Jahren legt die 33-Jährige eine Pause von der Schauspielerei ein. "Ich habe das Gefühl, meine eigene Stimme und meinen eigenen kreativen Freiraum zu haben", hatte sie zuletzt von der Auszeit geschwärmt.

United Archives GmbH/ Action Press Emma Watson und Daniel Radcliffe in "Harry Potter"

Getty Images Emma Watson, Schauspielerin

Getty Images Emma Watson bei den British Fashion Awards 2014

