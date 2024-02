Christians "Let's Dance"-Aus: Sila Sahin vermutet Frust!

Hat sie es kommen sehen? In wenigen Wochen kehrt die beliebte Tanzsendung Let's Dance endlich wieder mit einer neuen Staffel auf die Bildschirme in ganz Deutschland zurück. Die Schauspielerin Sila Sahin (38) hat das TV-Abenteuer bereits hinter sich. Gemeinsam mit Tanzprofi Christian Polanc (45) flog sie 2013 über das Parkett und belegte den zweiten Platz. In diesem Jahr ist der Tänzer allerdings nicht dabei. Gegenüber Promiflash mutmaßt Sila nun, warum Christian fehlt!

"Ich glaube, dass es vielleicht auch irgendwann frustrierend ist, wenn keine Steigerung stattfindet und man immer nur tanzt", äußert sie sich am Rande der Fashionshow von Marina Hoermanseder im Interview mit Promiflash. Aus diesem Grund denkt der GZSZ-Star, dass ihr einstiger Tanzpartner womöglich auf einem anderen Posten besser aufgehoben wäre. "Ich könnte mir Christian auch in der Jury vorstellen, weil er einfach auch so erfahren ist", erklärt Sila.

"Ich habe einfach mittlerweile zu viele andere wichtige Aufgaben in meiner Tanzschule", meldete sich Christian selbst auf Instagram zu Wort. Auch sein Tanzfitnessprogramm nehme sehr viel Zeit in Anspruch. Trotzdem lässt der 45-Jährige seine Fans nicht im Stich: Er möchte die Show mit Livestreams und einem Podcast verfolgen.

