Schwangere Sofia Richie super-stylish in New York unterwegs

Im vergangenen Jahr haben Sofia Richie (25) und Elliot Grainge geheiratet. Nur einige Monate später verkündeten das Model und der Manager, ihr erstes Baby zu erwarten. Sofia, die für ihren schicken und zeitlosen Stil bekannt ist, überzeugt auch mit ihren Schwangerschafts-Looks. Erst kürzlich bewies sie dies in einem eleganten Outfit bei den Grammys. Aktuell ist sie in New York für die Fashion Week. Sofia wurde auch hier wieder bei einem Einkaufsbummel top-gestylt gesichtet.

Die werdende Mama beweist mit ihrem lässigen Street-Style einmal mehr ihren guten Modegeschmack. Das Model kombiniert zwar einen anliegenden schwarzen Pullover und Leggings, trotzdem stellt sie ihre Babykugel nicht zur Schau. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, trägt sie nämlich einen langen Trenchcoat, der ihren immer größer werdenden Bauch versteckt.

Anfang Februar zeigte Sofia erstmals ihr Babybäuchlein auf dem roten Teppich. Auf einer Pre-Grammy-Party in Los Angeles zog das Model alle Blicke auf sich. Sie posierte in einem eleganten schwarzen Hosenanzug und setzte dabei gekonnt ihren Babybauch in Szene.

Getty Images Elliot Grainge und Sofie Richie bei den Grammy Awards

Getty Images Sofia Richie im Januar 2024

Getty Images Sofia Richie im Februar 2024

