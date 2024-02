Wieder versöhnt: Megan Fox und MGK auf Event in Las Vegas

Zwischen ihnen ist alles wieder gut! Eigentlich sind Megan Fox (37) und Machine Gun Kelly (33) eines der Traumpaare Hollywoods schlechthin. Doch vergangenes Jahr schien es ein wenig zu kriseln. Anfang Dezember soll es einen heftigen Streit zwischen den beiden gegeben haben. Ein Insider behauptete, dass es große Vertrauensprobleme gebe. Allerdings wollen sie wohl daran arbeiten. Mittlerweile scheint alles wieder gut zu sein: Megan und MGK feiern zusammen bei einem Event in Las Vegas.

Wie Page Six berichtet, wurde das Paar bei einer der Super Bowl-Partys in der US-Metropole gesehen. Die beiden sollen bester Laune gewesen sein. Die Bilder zeigen, wie sie die Musik genossen und sogar ein bisschen tanzten. Und wie so oft schlugen sie in auffälligen Looks auf, die sie aufeinander abgestimmt haben: Megan trug einen schwarzen Hosenanzug mit rosa-gefärbten Haaren. Passend dazu erschien MGK in schwarzer Lederhose und wasserstoffblonder Haarfarbe.

Ihre Liebe krönten die Schauspielerin und der Sänger bereits mit einer Verlobung. Aber den Hochzeitsplänen standen wohl auch schon die Charaktere der beiden im Weg. Im vergangenen Oktober erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly, dass beide "sehr temperamentvoll" seien. Deshalb vermeiden sie alles, was einen Streit auslösen könnte. Bis dahin lagen ihre Hochzeitsvorbereitungen auf Eis.

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly bei den iHeartRadio Music Awards 2021

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox, Januar 2022

Getty Images Megan Fox und Machine Gun Kelly, MTV EMAs 2021

