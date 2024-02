Fans meinen: Kylie Jenner sieht jetzt aus wie Florence Pugh

Kylie Jenner (26) haut mit ihrem neuen Look alle um! Die Influencerin setzte mit ihrem Style und ihrem Look schon den ein oder anderen Trend. Vor Kurzem präsentierte die Keeping Up with the Kardashians-Protagonistin dann ihre brandneue Frisur: Sie trägt ihre Haare jetzt so kurz wie noch nie! Ob das mit ihrem derzeitigen Freund Timothée Chalamet (28) zusammenhängt? Fans meinen, dass Kylie sich die Haare wegen einer bestimmten Person abgeschnitten hat!

Timothée arbeitete im Laufe seiner Karriere schon mehrfach mit Florence Pugh (28) zusammen und ist mit der Schauspielerin gut befreundet. Sie flasht immer wieder mit ihren stylishen Kurzhaarfrisuren. "Hatte sie es satt, Lily-Rose Depp (24) zu kopieren? Oder kopiert sie jede Frau, mit der Timmy je gesprochen hat?", schreibt etwa ein User auf Reddit. Zuvor wurde Kylie schon mehrfach bezichtigt, der Ex von Timothée nachzueifern. Auch andere Stimmen auf der Plattform meinen, die 26-Jährige versuche, wie Florence auszusehen.

Erst vor wenigen Wochen noch hatten sich Kylie und Florence allerdings zusammen ablichten lassen. Auf der Fashionshow von Valentino im Rahmen der Paris Fashion Week posierten die beiden für die Fotografen und grinsten dabei um die Wette. Offenbar verstehen sich die Frauen blendend.

Kylie Jenner, 2024

Florence Pugh and Timothée Chalamet, 2019

Florence Pugh und Kylie Jenner im Januar 2024

