Raspelkurz: Kylie Jenner schockt mit krasser Haarveränderung

Schon wieder hat Kylie Jenner (26) eine radikale Typveränderung vorgenommen. Die Reality-TV-Bekanntheit schockte ihre Fans mit einem neuen Social-Media-Schnappschuss: Sie trennte sich von ihrer langen dunklen Mähne und ist kaum wiederzuerkennen. Mit ihrer neuen Frise ähnelt sie ihrer Mutter Kris Jenner (68) sehr. Diese scheint jedoch nicht begeistert zu sein, kopiert zu werden. Unter dem Bild ihrer Tochter feuert Kris mit einem schlagfertigen Kommentar zurück!

Auf Instagram präsentiert Kylie ihre neue Frisur. In dem Selfie zeigt sich die 26-Jährige mit nackten Schultern und einem lockigen, kurzen Bob. In der Bildunterschrift witzelt sie: "Kris Jenner zittert", und macht damit eine Anspielung auf die Ähnlichkeit zu ihrer Mutter. "Du bist nicht mal der Furz", kommentiert Kris unter dem Beitrag. Damit deutet sie wohl einen Songtext der Künstlerin Ice Spice (24) an. "Du denkst, du bist der heiße Scheiß? Du bist nicht mal der Furz!", heißt es in ihrem Hit "Think U The Shit".

Im Gegensatz zu ihrer Mutter waren die Fans begeistert. "Die kurzen Haare stehen dir so toll!", kommentierte ein Follower unter ihrem Bild. Doch es ist nicht das erste Mal in diesem Jahr, dass Kylie ein starkes Umstyling vornimmt. Erst vor wenigen Wochen postete die junge Mutter ein Bild mit langen rosa Haaren.

https://www.instagram.com/p/C3JbpvYJht7/ Kylie Jenner, 2024

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Unternehmerin

Getty Images Kris Jenner bei der Paris Fashion Week 2023

