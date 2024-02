Kein Streit? Morgan und Kyle Richards gemeinsam unterwegs

Zwischen den beiden scheint alles in bester Ordnung zu sein! Vor wenigen Tagen sorgten Morgan Wade (29) und Kyle Richards für viele Spekulationen. Nachdem die Sängerin alle gemeinsamen Fotos mit der Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin im Netz gelöscht hatte, vermuteten Fans, dass die Freundschaft der beiden am Ende sei. Das dementierten die zwei Frauen jedoch kurz darauf. Nun zeigen sich Kyle und Morgan auch endlich wieder vereint in der Öffentlichkeit!

Auf aktuellen Paparazzi-Bildern, die Daily Mail vorliegen, schlendern die zwei gemeinsam durch Los Angeles. Im Partner-Look bestehend aus einem schwarzen Kapuzenpulli, einer dunklen Hose und pinken Turnschuhen laufen Kyle und Morgan gut gelaunt an den wartenden Fotografen vorbei. Von Krisenstimmung scheint bei den beiden keine Spur zu sein.

Schon seit einigen Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Kyle und Morgan mehr als nur gute Freundinnen sind. Ihre Liebelei soll auch der Grund für Kyles Ehe-Aus mit ihrem langjährigen Partner Mauricio Umansky sein.

Getty Images Kyle Richards, TV-Star

Getty Images Morgan Wade und Kyle Richards im April 2023

Getty Images Kyle Richards und Mauricio Umansky bei einem Event, 2013

