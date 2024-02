Kim Virginia verblüfft: Das Dschungelcamp ist wirklich echt!

Damit scheint sie wohl nicht gerechnet zu haben! Kim Virginia Hartung (28) war Teil der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel. Sie stellte sich den Prüfungen, ihrem Ex-Flirt Mike Heiter (31) und belegte schlussendlich den sechsten. Platz. Dass die Zeit im australischen Busch so hart wird, scheint die einstige Bachelor-Kandidatin zu Beginn nicht geglaubt zu haben. Denn Kim Virginia zweifelte zunächst an der Echtheit der Show!

Auf Instagram beantwortet die Influencerin nun die Fragen ihrer neugierigen Follower und verrät: "Ich habe das ja nur einmal geschaut, als ich kleiner war. Ich dachte immer: Die schicken doch Stars niemals in so eine gefährliche Umgebung. Aber doch, machen sie." So erzählt Kim Virginia, dass sie auch außerhalb der Prüfungen Tieren ziemlich nahegekommen war: "Ich hatte sogar mal eine Schlange unter meinem Bett."

So schlimm scheint sie das aber nicht gefunden zu haben. "Aber mittlerweile habe ich mich ja daran gewöhnt, von Schlangen umgeben zu sein", schießt Kim – gegen wen, lässt sie aber noch offen. Doch ihre Fans werden bestimmt bald erfahren, wen sie meint. Zuletzt hatte sie Lisha im Visier: Nun steht sogar ein Fame-Fighting-Kampf im Raum.

Kim Virgina im Dschungelcamp

Kim Virginia Hartung

Lisha,TV-Bekanntheit

