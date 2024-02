"Rückkehr des Königs": Michael Wendler feiert erneut Erfolge

Michael Wendler (51) war vor über drei Jahren wegen der Verbreitung von Verschwörungsmythen von der Öffentlichkeit gecancelt worden. Seither träumt der Wahl-Amerikaner von einem Bühnencomeback – beinahe wäre es kürzlich sogar zu einem Auftritt gekommen. Doch der Sportbund, auf dessen Gelände die Show stattfinden sollte, ließ das Konzert platzen. Aber die fehlenden Live-Auftritte tun seiner Beliebtheit keinen Abbruch: Michaels Songs gehen weiterhin durch die Decke!

Wie unter anderem Focus berichtet, sind die Hits des "Egal"-Interpreten nach wie vor äußerst erfolgreich: So belegte der Song "Der DJ hat dich angelacht" zum vierten Mal Platz eins der offiziellen "dj-hitparade". Als höchster Neueinsteiger rangiert "Was für ein Idiot" auf Position elf – das Stück ist eine Vorveröffentlichung aus Michas neuem Album "Höllisch gut", das am 22. März erscheinen soll.

Der Ehemann von Laura Müller (23) postet den Artikel stolz auf Facebook. "Die Rückkehr des Königs. Wendler ist zurück", schreibt er zu dem Beitrag. Viele seiner Fans zeigen sich begeistert in den Kommentaren und unterstützen den Musiker.

United Archives GmbH / ActionPress Michael Wendler, August 2017

Getty Images Michael Wendler, Sänger

ActionPress Laura Müller und Michael Wendler

