Stahl Beyoncé mit Album-Ansage Usher die Aufmerksamkeit?

Es sollte sein großer Abend werden! Am Sonntag trat Usher (45) in der legendären Super-Bowl-Halbzeitshow auf. Doch nicht nur er sorgte an dem Abend für viel Aufmerksamkeit. Kurz nach der Performance des "OMG"-Interpreten war ein Werbespot mit Beyoncé (42) über die Bildschirme geflimmert, in dem sie neue Musik anteasert. Nur wenige Augenblicke später bestätigte die Sängerin tatsächlich ein neues Album im Netz und veröffentlichte auch prompt die ersten zwei Songs. Doch stahl Beyoncé mit ihrer Album-Ankündigung Usher etwa die Show?

Dieser Meinung sind einige Fans im Netz. "Beyoncé hat wirklich die gesamte Aufmerksamkeit von Usher abgezogen, nachdem er die Halbzeitshow performt hatte… Ich lache mich tot", schreibt ein User via X. "Usher muss so angepisst gewesen sein, als er von der Bühne kam und gesehen hat, dass das ganze Netz nur über Beyoncés neues Album spricht", vermutet ein weiterer Fan.

Für seine Halbzeitshow legte sich Usher mächtig ins Zeug. Trotzdem löste seine Performance bei den Zuschauern eher wenig Begeisterung aus. "Die bisher schlechteste Halbzeit, die ich je gesehen habe", ist nur einer von vielen negativen Kommentaren auf X.

Anzeige

Instagram / beyonce Beyoncé, Sängerin

Anzeige

Getty Images Usher bei der Met Gala, 2023

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de