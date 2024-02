Taylor Swift hielt Händchen mit Travis Kelces Mama Donna!

Taylor Swift (34) durfte sich zusammen mit ihrem Freund Travis Kelce (34) über den Sieg des Super Bowls freuen: Die Kansas City Chiefs konnten das Spiel gegen die San Francisco 49ers drehen und somit erfolgreich den Titel verteidigen. Die "You Belong With Me"-Interpretin eilte nach dem Spiel zu ihrem Liebsten auf das Spielfeld und belohnte den Tight End mit einem Kuss! Doch auch mit seiner Mama Donna Kelce zeigte sich Taylor ganz vertraut!

Fotos, die Us Weekly veröffentlichte, zeigen die 71-Jährige zusammen mit der Sängerin händchenhaltend auf dem Rasen des Allegiant Stadium in Las Vegas. Gespannt verfolgten die beiden die Preisverleihung der Vince Lombardi Trophäe – den Pokal erhalten die Sieger des alljährlich stattfindenden Super Bowls. Als erstes Team seit 19 Jahren konnten die Chiefs den Titel in der NFL verteidigen.

Doch auch mit den restlichen Familienmitgliedern von Travis scheint sich die Musikerin gut zu verstehen. Beim ersten Aufeinandertreffen mit Travis' Bruder Jason (36) hatte sich der ehemalige Footballer bei einem Touchdown oben ohne und brüllend ins Publikum gestürzt. Taylor schien das aber nicht weiter zu stören. "Tay hat gesagt, dass sie dich absolut geliebt hat", verriet Travis seinem Bruder in ihrem gemeinsamen Podcast "New Heights".

