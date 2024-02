Wie süß: Patrick Mahomes' Sohn verschläft den Super Bowl!

Sie sind seine größten Fans! Am Sonntag stand Patrick Mahomes (28) mit seinem Team, den Kansas City Chiefs, in Las Vegas im großen Super Bowl. Dabei konnte der NFL-Star auf ganz besondere Unterstützung setzen. Seine Ehefrau Brittany Mahomes feuerte ihn mit den gemeinsamen Kindern Sterling Skye und Patrick "Bronze" Lavon von der Tribüne aus an. Dabei kam vor allem der kleine Bronze an seine Grenzen!

In ihrer Instagram-Story teilt Brittany einige Aufnahmen des großen Ereignisses. Während sich Patricks Team vor dem Spiel warm machte, beobachteten seine Kinder das Geschehen von der Seitenlinie aus. Für den kleinen Bronze war das scheinbar schon genug Aufregung – er schlief noch vor dem Kickoff in der Familien-Loge ein. Zum Ende des Spiels war der Junge jedoch wieder wach. Gemeinsam mit seiner Schwester und Brittany feierte er den Sieg seines Papas auf dem Spielfeld.

Wie sehr es vor allem die kleine Sterling liebt, ihrem Papa bei seinen Spielen zuzuschauen, erklärte Brittany in einem Interview mit People. "Meine älteste Tochter kann endlich begreifen, was vor sich geht und wo sie steht, und sie liebt es, ihrem Vater beim Fußballspielen zuzusehen", schwärmte sie.

Instagram / brittanylynne Bronze Mahomes schläft während des Super Bowls 2024

Getty Images Brittany Mahomes, Patrick Mahomes und ihre Kinder beim Super Bowl 2024

Instagram / brittanylynne Brittany Mahomes im Januar 2024

