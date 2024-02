Dubai-Fan: Fiona Erdmann will nicht in Deutschland wohnen

Sie hat eine Entscheidung getroffen! Fiona Erdmann (35) lebt seit rund fünf Jahren mit ihrem Partner Moe und ihren beiden Kindern in Dubai. Im Interview mit Promiflash plaudert die Ex-GNTM-Kandidatin nun aus, ob sie jemals nach Deutschland zurückkehren möchte: "Also wirklich, bei aller Liebe, ich mag sehr, sehr gerne herkommen, aber ich könnte mir wirklich aktuell nicht vorstellen, hier überhaupt jemals wieder herzuziehen." Das Lebensgefühl gefalle der Influencerin in ihrer Wahlheimat einfach viel mehr.

