Kryptische Postings: Ist Britney Spears etwa neu verliebt?

Im vergangenen Jahr scheiterte die Ehe von Britney Spears (42) und Sam Asghari (29) nur 14 Monate nach der Hochzeit. Für die "Toxic"-Interpretin ging damit die dritte Ehe in die Brüche. Obwohl die beiden einen Ehe-Vertrag haben, möchte der Schauspieler aber weitere finanzielle Zugeständnisse. Davon lässt sich die zweifache Mutter aber scheinbar nicht die Laune verderben: Britney deutet nun an, frisch verliebt zu sein!

Pünktlich zum Valentinstag verpasste die 42-Jährige ihrem Instagram-Profil einen romantischen Anstrich und spielt durch diverse kryptische Beiträge an, einen neuen Partner gefunden zu haben. "Ich liebe ihn", kommentierte sie ihren neuesten Video-Beitrag, der sie in einem sommerlichen Kleid und mit weißer Sonnenbrille zeigt.

Ihre derzeitigen Aktivitäten auf der Social-Media-Plattform schlagen hohe Wellen: Erst kürzlich behauptete sie, mit Ben Affleck (51) geknutscht zu haben. Britney teilte ein altes Foto von sich und der Sängerin Diane Warren (67). "Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich an dem Abend mit Ben geknutscht habe? [...] Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, was davor passiert ist", schrieb sie unter den Beitrag. Was wohl ihr angeblicher Flirt von dem Geständnis hielt? Mittlerweile löschte die Sängerin das Foto mit dem heiklen Kommentar.

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari im April 2018

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

