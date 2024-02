Britney Spears behauptet nun: Sie knutschte mit Ben Affleck!

Sie packt schon wieder aus! Britney Spears (42) plaudert in letzter Zeit häufiger pikante Storys aus ihrer Vergangenheit aus. Gar nicht so witzig dürfte das Ex Justin Timberlake (43) finden, dem sie in ihren Memoiren vorwarf, sie während ihrer Beziehung zu einer Abtreibung gedrängt zu haben. Jetzt könnte die Sängerin einen anderen US-Star in Verlegenheit bringen: Britney behauptet, mit Ben Affleck (51) geknutscht zu haben!

Auf Instagram teilt Britney ein altes Foto der beiden mit Sängerin Diane Warren (67) – so weit, so harmlos. Allerdings schreibt sie dazu: "Hatte ich vergessen zu erwähnen, dass ich an dem Abend mit Ben geknutscht habe? [...] Ich wünschte, ich könnte euch erzählen, was davor passiert ist." Die Pop-Prinzessin erklärt außerdem, den Vorfall zwischendurch vergessen zu haben. Es scheint also kein denkwürdiger Kuss gewesen zu sein...

Ob Ben den Post auch so witzig findet? Inzwischen hat die "Baby One More Time"-Interpretin das Foto gelöscht. Der Grund für diese Entscheidung ist nicht bekannt. Der "Batman"-Schauspieler hat sich zu den Gerüchten bis jetzt nicht geäußert.

Getty Images Britney Spears, Musikerin

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

