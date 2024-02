Nach sieben Staffeln: Katy Perry verlässt "American Idol"

Sie hört auf! Seit dem Jahr 2018 sitzt Katy Perry (39) in der Jury der beliebten Castingshow American Idol. Gemeinsam mit Lionel Richie (74) und Luke Bryan (47) sucht die Sängerin regelmäßig nach neuen Gesangstalenten. In wenigen Tagen wird die neue Staffel ausgestrahlt. Doch jetzt steht fest: Es wird die letzte für die "The One That Got Away"-Interpretin sein. Katy will "American Idol" verlassen!

Das kündigt sie in der Show "Jimmy Kimmel Live!" an. "Ich liebe 'Idol' so sehr. Es hat mich mit dem Herzen von Amerika verbunden", zeigt sich Katy über ihre Zeit in der Sendung dankbar. Trotzdem müsse sie auf "den Schlag ihres eigenen Herzens" hören. Statt im Herbst eine neue Staffel für "American Idol" zu drehen, wird die Sängerin als Headlinerin auf dem "Rock in Rio"-Festival in Rio de Janeiro in Brasilien performen.

Im November vergangenen Jahres beendete Katy ihre Residenz in Las Vegas. Die finale Show ließen sich auch zahlreiche Stars nicht entgehen. Unter anderem besuchten Céline Dion (55), Prinz Harry (39) und seine Frau Herzogin Meghan (42) das Konzert.

Getty Images Lionel Richie, Katy Perry und Luke Bryan im Jahr 2020

Getty Images Katy Perry, 2023

Getty Images Katy Perry bei dem Krönungskonzert von König Charles III.

