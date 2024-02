Prinz Harrys UK-Reisen sollen die Ehe mit Meghan belasten!

Anfang Februar hatte der britische Palast bekannt gegeben, dass König Charles (75) an Krebs erkrankt ist. Kurz nachdem die Nachricht publik wurde, reiste sein Sohn Prinz Harry (39) für einen Tag von den USA nach England, um einige Stunden mit Charles zu verbringen. Dieser Trip soll den Royal und seine Frau Meghan (42) jedoch in eine Beziehungskrise befördert haben. Harrys Reisen nach England sollen die Ehe mit Meghan belasten!

Das behauptet ein Insider gegenüber Closer. "Selbst wenn er hin und her jettet, belastet das bereits ihre Ehe – was sich mit der Zeit nur noch verschlimmern wird", will die Quelle wissen. Während der 39-Jährige nach England flog, blieb Meghan mit den beiden Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) zu Hause in Kalifornien. Trotz der Ehespannungen soll Harry jedoch schon die nächste Reise zu seinem Vater planen.

Ob die Familie demnächst auch zusammen nach London fliegen wird? Laut der Königs- und Marketingexpertin Pauline Maclaran ist das nicht ausgeschlossen. "Ich kann mir vorstellen, dass er zu gegebener Zeit einen längeren Besuch machen wird, um dem König die Möglichkeit zu geben, seine Enkel von Angesicht zu Angesicht zu treffen", mutmaßte sie gegenüber OK!.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Düsseldorf

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2023

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im November 2017

